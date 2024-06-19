Автопроизводитель из Китая отказался от поставок в Россию «Автовзгляд»: китайский Zeekr запретил продавать в Россию свои автомобили

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

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Китайский автопроизводитель Zeekr прекращает поставки своих электромобилей в Россию, сообщает портал «Автовзгляд» со ссылкой на основателя аукциона новых автомобилей Сергея Пиголкина. Он добавил, что соответствующее письмо получили автодилеры, комментариев к этому решению не было.

Сейчас, конечно, те дилеры, у которых есть деньги, затарятся. Может, это нужно, чтобы всколыхнуть продажи. За китайцами такое уже наблюдалось — например, в прошлом году с выходом обновленного Voyah Free также вводился запрет на поставку машин из Китая. Якобы такой купленный автомобиль в России будет «кирпичом», — сообщил Пиголкин.

Ранее в Китайской ассоциации легковых автомобилей сообщили, что продажи автомобилей в Китайской Народной Республике в марте 2024 года составили 33% от продаж всех авто в мире. По сравнению с прошлым годом доля машин производства КНР увеличилась на 3%. Среди автопроизводителей единственной компанией, которая смогла войти в десятку лидеров, оказалась Geely.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия потребовала от Китая сократить экспорт в Европу электромобилей. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, доступ на рынки ЕС должен быть равным, однако Европа будет защищать свои компании «без колебаний».