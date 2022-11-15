«Китайцы ошибаются»: аналитик о закрытии госдолга США российскими средствам Финаналитик Разуваев: США могут направить китайские инвестиции в свой госдолг

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Предположение жителей Китая о том, что США хотят использовать замороженные российские активы для погашения собственного госдолга, ошибочно, заявил в беседе с NEWS.ru экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По его мнению, более выгодно для Вашингтона задействовать в решении этого вопроса китайские инвестиции.

Мысль о том, что США могут воспользоваться российскими средствами в своих целях читатели китайского портала «Гуаньча» высказали, комментируя статью о принятии резолюции ГА ООН по конфискации российских золотовалютных резервов. Они отметили, что США являются главным выгодоприобретателем украинского кризиса, а также указали на очевидные лазейки в резолюции, которые могут помочь Вашингтону использовать российские активы для собственной выгоды.

Китайские читатели достаточно сильно ошибаются. Так, как госдолг США составляет порядка 30 триллионов долларов, а арестованные российские активы в свою очередь составляют порядка 300 миллиардов. И понятно, что этих денег Америке ни на что не хватит, — пояснил эксперт.

Он предположил, что американские власти могут пойти по другому пути — реструктуризировать китайские инвестиции в свой госдолг. По его словам, такое решение действительно сможет заметно улучшить позиции Америки по данному вопросу.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что запредельный рост госдолга США говорит об отсутствии у Вашингтона намерений его погашать. Он предположил, что Вашингтон намерен решить свои проблемы за чужой счет, в частности, за счет Евросоюза. Володин добавил, что пузырь, надуваемый при помощи долларового печатного станка, грозит лопнуть и пострадают при этом экономики других стран.