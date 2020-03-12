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Китайские власти заявили о том, что распространение нового коронавируса создаёт большую неопределённость для возобновления производства в республике. Уровень загрузки производственных мощностей достиг 95% на сегодняшний день.

Порядка 80% сотрудников вернулись на работу, заработали около 60% малых и средних предприятий. Об этом сообщил замминистра промышленности и информатизации Синь Гобинь. Но, тем не менее, предприятия в Китае сталкиваются с проблемой логистики персонала, малых и средний бизнес испытывает нехватку наличности, нет противоэпидемических средств, приводит слова чиновника ТАСС.

Замминистра добавил, что степень работы предприятий разного уровня не совпадает, и поэтому существует проблема неэффективности производственных цепочек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американские военные могли завезти коронавирус в город Ухань, откуда началось распространение инфекции. С таким предположением выступил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.