Китай закупил рекордный объем любимой у россиян крупы Россия установила рекорд по поставкам гречки в Китай

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия в марте значительно увеличила экспорт гречки в КНР, достигнув рекордного объема $13,3 млн (1 млрд рублей), пишет РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни. Российские компании нарастили поставки в 2,9 раза по сравнению с февралем и в 2,8 раза по отношению к прошлому году.

Мартовские закупки гречки Китаем стали новым максимумом для двусторонней торговли, превзошедшим предыдущий рекорд декабря 2023 года, составивший $10,3 млн (846,3 млн рублей). Однако это был единственный вид зерна, спрос на который в КНР увеличился за год.

Поставки ячменя в марте упали на 38%, составив $10,6 млн (871 млн рублей), овса — на 17,5%, до $4,15 млн (341 млн рублей). Экспорт пшеницы из России в Китай снизился в 10 раз, составив $438 тысяч (35,9 млн рублей), а кукурузы — в 19 раз, достигнув $33 тысяч (2,7 млн рублей).

В общей сложности в марте Китай закупил у России зерновых на $28,6 млн (2,3 млрд рублей), что меньше показателя за тот же период прошлого года. Несмотря на снижение объемов поставок, РФ поднялась на пять позиций и теперь занимает четвертое место среди крупнейших поставщиков зерна на китайский рынок.

Ранее стало известно, что товары из Афганистана могут массово поступить на российский рынок: ожидается рост поставок гранатов, изюма, ковров ручной работы, хлопка, шерсти и даже напитков, включая колу. После снятия запрета с движения «Талибан» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) товарооборот между двумя странами может превысить $3 млрд (246,5 млрд рублей).