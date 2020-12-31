Китай за год получил по «Силе Сибири» 4,1 млрд кубов газа от «Газпрома»

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Экспорт газа «Газпрома» по «Силе Сибири» в Китай за 2020 год составил 4,1 млрд кубометров, сообщил глава компании Алексей Миллер.

Экспорт газа в КНР с Чаяндинского месторождения по газопроводу «Сила Сибири» в 2020 году составил 4,1 миллиарда кубометров, — рассказал он.

По его словам, в четвертом квартале суточные поставки превышали план, а 31 декабря они были на 84% больше суточных контрактных обязательств «Газпрома», передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее глава российской сырьевой компании «Газпром» заявил, что партнёрам из дальнего зарубежья в 2020 году было продано 179,3 млрд куб. м газа.

В минувшем году в России снизились объёмы добычи нефти и газового конденсата. Они упали на 8,6% и составили 512,68 млн тонн в год. Сокращения произошли в соответствии с соглашением ОПЕК+, в котором участвует РФ. В частности, снизили мощности основные сырьевые компании страны. С начала года «Роснефть» сократила извлечение полезного ископаемого на 12,3%, ЛУКОЙЛ — на 10,6%, «Сургутнефтегаз» — на 9,9%, «Газпром нефть» — на 6,2%, «Татнефть» — на 12,7%, «Новатэк» — на 0,5%. Упал и экспорт чёрного золота. По сравнению с предыдущим годом он оказался меньше на 12,7%, составив 232,5 млн тонн.