Китайские компании возобновили закупку сжиженного природного газа (СПГ) у Соединённых Штатов после почти 20 месяцев перерыва.
По словам источников, власти КНР приняли решение отменить 25%-ные пошлины на импорт американского газа. Среди компаний, которые озвучивали соответствующую просьбу, находятся China Gas Holdings и Oriental Energy,
Ранее NEWS.ru писал, что Китай за январь — февраль 2020 года увеличил объёмы добычи нефти на 3,7% в годовом выражении, до 32 млн тонн. Добыча газа в республике за этот же период выросла в годовом выражении на 8%, до 31,4 млрд кубометров.
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