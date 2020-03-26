https://static.news.ru/photo/bda80c44-6e99-11ea-aebc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Chan/Xinhua/Global Look Press

Китайские компании возобновили закупку сжиженного природного газа (СПГ) у Соединённых Штатов после почти 20 месяцев перерыва.

По словам источников, власти КНР приняли решение отменить 25%-ные пошлины на импорт американского газа. Среди компаний, которые озвучивали соответствующую просьбу, находятся China Gas Holdings и Oriental Energy, передаёт Reuters.

Ранее NEWS.ru писал, что Китай за январь — февраль 2020 года увеличил объёмы добычи нефти на 3,7% в годовом выражении, до 32 млн тонн. Добыча газа в республике за этот же период выросла в годовом выражении на 8%, до 31,4 млрд кубометров.