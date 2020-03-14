https://static.news.ru/photo/800905fa-674b-11ea-a072-fa163e074e61_660.jpg Фото: TPG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Китай за январь–февраль 2020 года увеличил объёмы добычи нефти на 3,7% в годовом выражении, до 32 млн тонн. Добыча газа в республике за этот же период выросла в годовом выражении на 8%, до 31,4 млрд кубометров.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад статистического управления КНР. В документе отмечается, что импорт нефти вырос на 5,2%, до 86 млн тонн, а объёмы нефтепереработки, напротив, упали на 3,8%, до 99,19 млн тонн. Вырос и объём импорта газа — на 2,8%, до 17,8 млрд тонн.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава ВТБ Андрей Костин расценил восстановление Китая после коронавируса способом справиться с кризисом. Экономическое сотрудничество с этой страной может компенсировать риск от распространения инфекции в Европе. Костин уверен, что китайская экономика вскоре начнёт восстанавливаться.