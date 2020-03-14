Китай за январь–февраль 2020 года увеличил объёмы добычи нефти на 3,7% в годовом выражении, до 32 млн тонн. Добыча газа в республике за этот же период выросла в годовом выражении на 8%, до 31,4 млрд кубометров.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что глава ВТБ Андрей Костин расценил восстановление Китая после коронавируса способом справиться с кризисом. Экономическое сотрудничество с этой страной может компенсировать риск от распространения инфекции в Европе. Костин уверен, что китайская экономика вскоре начнёт восстанавливаться.
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