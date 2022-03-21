Китай в феврале в два раза увеличил импорт СПГ из России

Китай в феврале получил из России почти 401 тысячу тонн сжиженного природного газа (СПГ), что почти в два раза превышает объём, полученный за тот же период годом ранее, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные КНР. Отмечается, что общий объём импорта СПГ в Китай уменьшился на 12% на фоне роста цен на газ, в то время как доля России в импорте СПГ выросла в феврале до 8%.

Китайские покупатели стремятся диверсифицировать свои портфели в соответствии с усилиями страны по снижению своей зависимости от какого-либо одного источника. Падение общего объёма импорта произошло из-за роста спотовых цен и нехватки предложения в Европе, но до того, как они достигли рекордного уровня в начале этого месяца, — указывает Bloomberg.

Издание также отмечает, что спрос на СПГ в Китае упал из-за недавней вспышки COVID-19, одной из сильнейших за два года. Совокупность этих факторов приводит к тому, что покупатели предпочитают обходиться более дешёвым углём.

Накануне Bloomberg сообщило, что спецоперация России на Украине и санкции против РФ осложнили поставки нефти и газа в Китай. Отмечается, что китайские инвесторы и кредиторы избегали российских поставок угля, СПГ и сырой нефти. Несмотря на это, эксперты считают, что эта ситуация является временной.