Китай увеличит импорт нефти на 2% в 2020 году

https://static.news.ru/photo/a5b754d6-9b2c-11ea-b123-fa163e074e61_660.jpg Фото: TPG/Global Look Press

Импорт нефти из Китая увеличится примерно на 2% в текущем году на фоне снижения цен на сырьё.

По данным аналитического центра, связанного с китайской нефтяной компанией China National Petroleum Corporation (CNPC), в это же время на 1–2% вырастет потребление нефти.

Аналитики также предполагают, что спрос на нефтепродукты в КНР сократится на 5% впервые с 2000 года, так как пандемия коронавируса привела к закрытию промышленных предприятий и ограничению передвижения.

Согласно прогнозам, потребление природного газа в Китае увеличится на 3% и достигнет отметки в 313,5 млрд кубометров, однако это будет самый медленный рост за последние два десятка лет, передаёт Reuters.

Ранее NEWS.ru писал, что крупные промышленные предприятия заработали на 99,1% в Китае. Доля вернувшихся к работе сотрудников составила 94,5%. Эти показатели достигли нормального уровня, отмечают в правительстве республики. Сейчас темпы работы промышленности страны ускоряются.