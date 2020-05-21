Китай увеличит импорт нефти на 2% в 2020 году

Импорт нефти из Китая увеличится примерно на 2% в текущем году на фоне снижения цен на сырьё.
По данным аналитического центра, связанного с китайской нефтяной компанией China National Petroleum Corporation (CNPC), в это же время на 1–2% вырастет потребление нефти.
Аналитики также предполагают, что спрос на нефтепродукты в КНР сократится на 5% впервые с 2000 года, так как пандемия коронавируса привела к закрытию промышленных предприятий и ограничению передвижения.
Согласно прогнозам, потребление природного газа в Китае увеличится на 3% и достигнет отметки в 313,5 млрд кубометров, однако это будет самый медленный рост за последние два десятка лет,
Ранее NEWS.ru писал, что крупные промышленные предприятия заработали на 99,1% в Китае. Доля вернувшихся к работе сотрудников составила 94,5%. Эти показатели достигли нормального уровня, отмечают в правительстве республики. Сейчас темпы работы промышленности страны ускоряются.
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