Китай признал незаконными все операции с криптовалютой

Все криптовалютные операции на территории КНР являются незаконными. Такое постановление выпустил Народный банк Китая. Под запрет попал в том числе и биткоин, сообщает агентство Bloomberg.

Центробанк КНР уточнил, что запрещены в том числе услуги офшорных криптовaлютных бирж резидентам Китая. После выхода новых требований котировки криптовaлют начали падение.

Новое жёсткое заявление в отношении криптоaктивов появилось на фоне растущей обеспокоенности мировых рынков долговым кризисом с участием застройщика China Evergrande Group. Власти КНР также могут таким образом реагировать на мaйнеров, которые не прекратили свою деятельность по добыче криптовaлют, а скрывают её за другими бизнес-моделями.

Ранее сообщалось, что криптoмайнинговые компании начали уходить из Китая из-за ужесточения регулирования рынка, о котором Пекин объявил в начале июня.

Как стало известно, Банк России начинает работать с кредитными организациями, чтобы те тормозили платежи в пользу криптобирж для огораживания возможности «эмоциональных» покупок криптовалют. Об этом заявил зампред регулятора Сергей Швецов. Он добавил, что есть большая вероятность того, что как высокотехнологичная финансовая пирамида криптовалюта может «развалиться в ноль». По его словам, регулятор считает, что криптовалютный рынок — большое минное поле.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков коснулся темы признания в России биткоина, заявив, что приравнивание этой криптовалюты к деньгам может нанести только вред финансовой и экономической системе страны. Он назвал биткоин квазивалютой и добавил, что для его признания в стране нет никаких предпосылок.