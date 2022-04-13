Китай предрёк перелом мировой валютной системы из-за «газового рубля»

Появление так называемого «газового рубля» вследствие антироссийских санкций может означать переломный момент для международной валютной системы. Об этом в статье для издания «Хуаньцю шибао» заявил научный сотрудник Китайской академии общественных наук Сюй Полин. Он отметил, в частности, что рубль сумел отыграть снижение курса после введения мировых санкций из-за спецоперации на Украине.

Это означает, прежде всего, что цель Соединённых Штатов и Европы по быстрому разрушению российской экономики оказалась недостижимой, — заявил Полин.

Он отметил, что защитные и контратакующие меры Москва осуществляла по принципу «око за око». К числу таковых относится и поручение Владимира Путина принимать оплату за газ в рублях. При этом эксперт подчёркивает, что «газовый рубль» не эквивалентен «нефтедоллару», но его появление может означать, что «международная валютная система подошла к переломному моменту».

Полин считает, что переход на расчёты между РФ и Европой после 2014 года в евро нанёс значительный удар по доллару. Нынешнее же введение «газового рубля» для недружественных стран оказало ещё более серьёзное влияние на международную стоимость и статус евро.

Эксперт убеждён, что существующая ныне международная расчётно-резервная система неизбежно претерпит серьёзные изменения и на первый план выйдут «более выгодные и удобные системы расчётов».

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова заявила , что США не в состоянии отменить мировую тенденцию на отказ от американского доллара. Она добавила, что этот процесс вызывает сопротивление крупнейших экономик мира, которые используют меры экономического и неэкономического давления на растущие экономики. Пример тому — заморозка активов России.

В свою очередь, издание Global Times констатировало, что российский рубль укрепляется несмотря на введённые против Москвы санкции со стороны Запада. Отмечается, что основная причина этого в том, что Россия продолжает продавать нефть и газ другим странам. Журналисты при этом уточняют, что прогнозы президента США Джо Байдена о том, что рубль «превратится в руины», не сбылись.