Китай попросил «Интер РАО» вдвое увеличить поставки электроэнергии

Китай обратился к «Интер РАО» с просьбой увеличить в два раза поставки электроэнергии в ноябре и декабре. Об этом рассказала член правления компании Александра Панина, сообщает «Интерфакс». Северные провинции КНР столкнулись с дефицитом электроэнергии из-за нехватки угля для местных ТЭС.

555 млн кВт/ч заявка в месяц на ноябрь и декабрь. Почти удваивают, — отметила Панина.

По её словам, заявка КНР будет удовлетворена почти полностью. Ожидается, что по итогам 2021 года компания выйдет на рекордные объёмы поставок в Китай. Сейчас «Интер РАО» поставляет от 285 до 295 млн кВт/ч в месяц. В то же время на следующий год поставки пока не обсуждались, заявила Панина.

Известно также, что увеличение экспорта в Китай повысит загрузку ТЭС Дальнего Востока, в частности генерацию «РусГидро».

С 1 октября «Интер РАО» уже увеличила в два раза экспорт электроэнергии в Китай по сравнению с плановыми объёмами на 2021 год и уровнем поставок в октябре 2020 года.

Ранее генеральный директор ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук заявил, что рост цен в Европе на электроэнергию за восемь месяцев 2021 года составил почти 1000%. В России эта цифра не превысила 4%. По его словам, российская энергетика действительно обеспечивает надёжное и конкурентоспособное производство электроэнергии.