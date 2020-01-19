https://static.news.ru/photo/7a0a72b4-3a9c-11ea-a27e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Yujie/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Китайская Народная Республика получит выгоду благодаря увеличению импорта американских товаров. Оборот возрастёт после заключения первого договора в торговой сделке между Пекином и Вашингтоном, рассказала официальный представитель Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Мэн Вэй.

Чиновница считает, что две державы хорошо дополняют друг друга по макроэкономической структуре, в плане особенностей роста, ресурсной базы, пишет ТАСС.

Соединённые Штаты могут обеспечить КНР качественными энергоносителями, товарами индустриальной обработки, сельскохозяйственной и медицинской отраслей, продуктами финансовой сферы, — добавила Вэй.

Она отметила, что развитие экономических отношений КНР и США повысит конкурентоспособность внутреннего рынка азиатской страны и положительно скажется на качестве китайской продукции.

Промышленное производство КНР за прошлый год выросло на 5,7%. И это при том, что до 2017 года промышленность показывала замедление темпов роста.

Ранее NEWS.ru писал, что первая часть торгового соглашения обяжет Китай закупить товары из США на сумму около $200 млрд. По данным осведомлённых источников, документ подразумевает покупку американских промышленных товаров на $75 млрд, энергоносителей — на $50 млрд, сельхозпродукции — на $40 млрд. Ещё $35–45 млрд КНР должна потратить на услуги.