https://static.news.ru/photo/b6c7c9a2-1efb-11ea-bbae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минфин КНР объявил, что введение дополнительных пошлин на автомобили и комплектующие из Америки отложено, а часть других товаров не будет облагаться сборами.

Предполагалось, что пошлины должны были начать взимать 15 декабря, но в связи с рядом договорённостей, достигнутых на торговых переговорах США и Китая, их введение было отложено и частично отменено, проинформировал Минфин КНР.

Комитет по тарифам Госсовета КНР принял решение не вводить дополнительные пошлины 10% и 5% на часть американского импорта, а также продлевает приостановку введения дополнительных пошлин на автомобили и комплектующие производства США, которые изначально должны были вступить в силу 15 декабря в 12:01 по пекинскому времени, — передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп согласовал и подписал торговую сделку первой фазы с Китаем. Американский лидер, подписав документ, предотвратил введение новой волны американских пошлин на азиатские товары, которые должны были заработать 15 декабря.