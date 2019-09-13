https://static.news.ru/photo/66307f36-d610-11e9-91e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lilly/imageBROKER.com/Global Look Press

Комитет по тарифам и сборам Госсовета Китая освободит от дополнительных таможенных пошлин некоторые сельскохозяйственные товары из США, в числе которых соевые бобы и свинина.

По данным агентства Xinhua , решение было принято в ответ на внесение корректив со стороны американского правительства в меры по повышению пошлин в отношении поставляемых в Соединённые Штаты китайских товаров.

Таким образом власти КНР поддержат соответствующие предприятия, чтобы они, согласно принципам рынка и ВТО, закупили в США определённое количество сои, свинины и другой сельскохозяйственной продукции.

Как писал News.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть временную торговую сделку с КНР. Однако при этом он «желает обширных договорённостей».