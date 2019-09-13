Комитет по тарифам и сборам Госсовета Китая освободит от дополнительных таможенных пошлин некоторые сельскохозяйственные товары из США, в числе которых соевые бобы и свинина.
По данным агентства
Таким образом власти КНР поддержат соответствующие предприятия, чтобы они, согласно принципам рынка и ВТО, закупили в США определённое количество сои, свинины и другой сельскохозяйственной продукции.
Как писал News.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть временную торговую сделку с КНР. Однако при этом он «желает обширных договорённостей».