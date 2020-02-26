https://static.news.ru/photo/e4a70152-58a9-11ea-8aab-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Stocktake/Global Look Press

Миллиардеров в Китае стало на 182 человека больше в 2019 году. В Соединённых Штатах Америки показатель скромнее — состояние 59 граждан достигло $1 млрд.

На 31 января 2020-го общее число миллиардеров в КНР достигло 799, а в США их 626. На третьей строчке в рейтинге расположилась Индия — 137 богачей. В РФ 91 человек (шестой результат) может «похвастаться» $1 млрд, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на исследовательскую компанию «Хужунь».

По её данным, самым богатым человеком планеты является основатель Amazon Джефф Безос — $140 млрд. Знаменитый китайский бизнесмен и создатель компании Alibaba Джек Ма расположился на 21-м месте с $45 млрд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что владелица онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России по версии журнала Forbes. Она обогнала лидера списка прошлых лет предпринимателя Елену Батурину.

Отмечается, что оборот Wildberries в 2019 году вырос на 88% и составил 223,5 миллиарда рублей, что позволило Бакальчук увеличить своё состояние до отметки в $1,4 млрд и занять первое место в списке Forbes. Состояние Батуриной оценивается в $1,2 млрд.