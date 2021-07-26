Китай обвинили в желании «навсегда избавиться» от биткоина

Основатель криптобиржи BTS и один из первых криптомиллиардеров Китая Бобби Ли обвинил власти Китая в начале целенаправленной кампании по запрету биткоина в азиатской стране. Об этом он рассказал в интервью американскому изданию Bloomberg.

Бизнесмен оценил возможность введения полного запрета на криптовалюты в стране как достаточно высокую («50 на 50»). По его словам, подобное действие властей стало бы для многих инвесторов «последней каплей».

Ли считает, что китайские власти объявили войну биткоину из-за отсутствия возможностей для регулирования его стоимости на внутреннем рынке. Криптомиллиардер также посоветовал майнерам продать своё электронное оборудование, пока оно значительно не опустилось в цене.

Однако несмотря на это, предприниматель предсказал биткоину оптимистичное будущее. Так, по его словам, курс самой популярной криптовалюты к концу текущего года вырастет до $250 тысяч. А к 2025 году цена биткоина сможет впервые в истории превысить отметку в $1 млн.

Ограничения, которые может ввести Китай, не станут большими препятствиями для криптовалюты, отмечает Ли. По его словам, успех биткоина никогда не зависел от действий конкретной страны.

В середине июля сообщалось, что курс мировой криптовалюты впервые почти за месяц опустился ниже отметки в $30 тысяч. Однако президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин предсказал рост биткоина уже в течение ближайшего времени. По его словам, его стоимость ещё до конца текущего года превысит трёхзначную отметку (более $100 тысяч).