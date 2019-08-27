https://static.news.ru/photo/1cc54fb8-c957-11e9-846d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Народный банк КНР прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения, что страна намерена в ноябре выпустить национальную криптовалюту.

По словам источника, вся озвученная журналистами информация является «неточными предположениями», передаёт Caijing .

Ранее заместитель департамента клиринга и расчётов китайского Центробанка Му Чанчунь заявил, что страна «близка» к выпуску собственной цифровой валюты, которая будет замещать денежный агрегат М0.

При этом Forbes, ссылаясь на источник, сообщил, что криптовалюта КНР может быть запущена уже 11 ноября — в «День холостяка» и крупных распродаж в онлайн-магазинах.

Как писал News.ru, ранее операторы мессенджера Telegram заявили о планах в скором времени выпустить в обращение собственную криптовалюту Gram. Транзакции будут доступны 200–300 миллионам пользователей сервиса. Как и биткойн, Gram будет функционировать децентрализованно и избегать мер государственного контроля.