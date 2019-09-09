Китай и Россия в ходе визита премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна намерены подписать документ о совместной проработке мер по стимулированию увеличения товарооборота.
По словам замминистра иностранных дел Китая Лэ Юйчэна, стороны согласуют дорожную карту для достижения цели в $200 млрд к 2024.
Поездка Ли Кэцяна запланирована на 16-18 сентября. Чиновника ждут на 24-й встрече глав правительств России и Китая.
Ранее News.ru писал, что КНР и РФ планируют подписать ряд соглашений о сотрудничестве, которые коснутся торговли, авиации, космоса, инфраструктуры, сельского хозяйства, науки и инноваций, передаёт