Пользователи московского метрополитена не могут пополнить свои проездные карты «Тройка» через мобильные приложения. Как выяснил News.ru, у жителей и гостей столицы не получается пополнить карту «Тройка» — платёж не доходит до получателя.

Сотрудиники портала пытались пополнить электронный кошелёк «Тройки» через мобильные приложения Альфа-Банка и банка Тинькофф, в обоих случаях зачисление средств на номер метрокарты оказалось невозможно. В банках утверждают, что ошибка на...