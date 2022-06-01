Китаевед призвал создать специальное ведомство для торговли с КНР Китаевед Вавилов: для эффективного сотрудничества с КНР необходимо профильное ведомство

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Китай готов занять российский рынок автомобилей и мобильных телефонов, но для эффективного сотрудничества необходимо профильное ведомство, заявил китаевед и публицист Николай Вавилов ИА SM-News. Он призвал создать Российско-китайскую торговую компанию, санкционированную на уровне президента.

Нужно что-то вроде Ост-Индийской компании, в хорошем только смысле. Пусть это будет, например, Российско-китайская торговая компания, которая бы имела политический ресурс и возможности эти связи продвигать. Надо уже до конца понять, посмотреть на карту и осознать, что Китай — это будущее, — сказал Вавилов.

По мнению Вавилова, торговые риски выросли, а органа для страховой и банковской поддержки не существует. Сейчас в торговле с КНР достаточно проблем, отметил он. Например, китайцы просят стопроцентную предоплату, а закупщикам перед поездкой к ним на встречу приходится месяц сидеть на карантине.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее сообщил, что Россия и Китай намерены наращивать использование юаня и рубля в расчётах между странами. По его словам, это происходит в условиях валютного шантажа со стороны США и ЕС. Помимо этого, глава МИД поблагодарил китайских партнёров за «взвешенную, непредвзятую позицию» по Украине и поддержку российских подходов к формированию архитектуры безопасности на континенте.