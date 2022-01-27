«Кислород перекрыть»: Цеков об угрозе санкций против СП-2

Включить проект «Северный поток — 2» в список санкций для Германии то же самое, что перекрыть себе кислород. Об этом заявил «Lenta.ru» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, по его мнению, никто это всерьёз не обсуждает.

Вряд ли кто-то хочет самостоятельно себе кислород перекрыть. Ведь включать «Северный поток — 2» в список, значит включить и «Северный поток — 1». И чем они собираются топиться? Дровами? Примитивные какие-то заявления, честное слово, надоели уже, — заявил Цеков.

По его мнению, негативные комментарии главы МИД Германии Анналены Бербок в сторону «Северного потока-2» — это флешбэки министра во времена до выборов в парламент, считает Цеков. Тогда она выступала против этого проекта, пояснил сенатор. Он добавил, что позиция министра по России и «Северному потоку-2» в последнее время стала более прагматичной.

До этого немецкий политолог Александр Рар заявил, что глава Бербок на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым признала заинтересованность Германии в российском газе. До этого она выступала против запуска газопровода «Северный поток — 2», однако, по словам специалиста, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу удалось её переубедить.