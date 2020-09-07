Киселёв: закон о виноделии оградит рынок России от импортного «шмурдяка»

https://static.news.ru/photo/4da7a1ac-f0ee-11ea-ac93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Российский закон о виноградарстве и виноделии защищает отечественный рынок от импортного «шмурдяка». Об этом заявил председатель Союза виноградарей и виноделов РФ, генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.

Здоровее будем. Импортного шмурдяка станет меньше. На качественном вине всегда указаны дата и место сбора винограда. Сейчас в РФ хлынул тот же дешёвый балк, но в бутылках. Раньше его завозили танкерами, а сейчас — в стекле, — сообщил РИА Новости руководитель организации.

По его словам, запрет на такую продукцию защитит рынок отечественного вина, будет способствовать развитию виноградарства, создаст рабочие места.

Как писал ранее NEWS.ru, из-за нового закона о виноделии российские магазины начали отказывать поставщикам импортного алкоголя. Со сложностями столкнулись поставщики вина и коньяка. Новая норма требует, чтобы на этикетке указывались место происхождения и год урожая винограда, однако технологии изготовления не всегда позволяют это сделать.

По словам генерального директора одного из крупнейших поставщиков Simple Максима Каширина, проблемы с новыми требованиями затрагивают коньяки, некоторые виды шампанского и столовых вин из-за возможности изменения перечня дистиллятов, смеси винтажей и виноматериалов из разных регионов.

Закон о виноградарстве и виноделии в России вступил в силу 26 июня. Он направлен на снижение масштабов злоупотребления алкоголем и профилактику алкоголизма. При подготовке документа были учтены положения концепции госполитики по снижению злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения России на период до 2020 года.