Правительства Киргизии, России и Казахстана обсуждают вопрос о переходе на нацвалюты в бизнес-операциях из-за существенного скачка курса доллара, сообщил глава киргизского кабмина Мухаммедкалый Абылгазиев на совещании по стабилизации курса сома.
По его словам, также для стабилизация курса власти страны совместно с Нацбанком ведёт активную работу с крупными компаниями, которые приобретают валюту на рынке, чтобы оплатить поставленный товар в долларах, а также теми, кто импортирует подакцизные группы товаров.
Самое главное — правительство усилит политику поддержки отечественных предпринимателей и бизнеса, — подчеркнул он.
Абылгазиев добавил, что при необходимости правительство готово ввести дополнительные меры,
Как писал NEWS.ru, ранее аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф заявил, что два с половиной года потребуется курсу рубля, чтобы вернуться к отметке 61 руб. за доллар. Всё это время он будет следовать за динамикой нефти марки Brent.
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