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Если мировые цены на нефть сохранятся на низком уровне длительное время, это может повлиять на планы российских компаний по модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Такое мнение высказал глава департамента переработки нефти и газа при министерстве энергетики Антон Рубцов.

Он отметил, что при нынешних расценках объём господдержки в целом снижается. Это связано с тем, что падают внутренняя субсидия и обратный акциз. Таким образом, стимулы для модернизации НПЗ в этих...