https://static.news.ru/photo/a6dd30b4-cd83-11e9-aa25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Ohde/face to face/Global Look Press

Правительство Кипра решило досрочно погасить кредит перед Российской Федерацией на сумму €1,56 млрд.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление кипрского министерства финансов.

Кредит в размере €2,5 млрд был предоставлен Россией Кипру в 2011 году под 4,5% годовых и должен был быть погашен к июлю 2016 года. Однако во время финансового кризиса 2013 года заём был реструктурирован — погашение основного долга перенесли на 2018–2021 годы, а процентную ставку снизили до 2,5%.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Венесуэла внесла очередной платёж по долгу перед РФ объёмом $3 млрд, писал News.ru.