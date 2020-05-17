Кинотеатры потеряли из-за пандемии около 50 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/91a627f4-9872-11ea-9d2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин сообщил об убытках владельцев кинозалов из-за пандемии коронавируса. По его словам, они составили около 50 млрд рублей.

Если мы будем открываться так, что к концу лета всё-таки откроемся, то по итогам года именно убытки кинотеатров мы оцениваем примерно в 50 млрд рублей, — цитирует его «Интерфакс».

По оценке Березина, примерно 20 млрд кинотеатры не получат из-за непродаж попкорна и газировки, а 10 млрд уйдёт на содержание персонала, коммунальные платежи и арендную плату.

По моим оптимистичным прогнозам, по итогам всей этой истории, если она будет заканчиваться, как видится, что к концу лета мы откроемся, я думаю, процентов 20 не доживёт до этого светлого часа, — подытожил он.

NEWS.ru писал ранее, что в марте 2020 года владельцы российских кинотеатров обратились за помощью к правительству. Причиной стала пандемия коронавируса.