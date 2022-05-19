Кинотеатры начали закрываться в торговых центрах Москвы

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Кинотеатры начали закрываться с торговых центрах столицы. Крупнейшая сеть «Синема Парк/Формула Кино» уже закрыла два кинотеатра — в ТЦ «Ладога» и «Глобал Сити», пишут «Известия».

По словам главы Союза торговых центров Булата Шакирова, на площади прекративших работу объектов были заключены так называемые нерасторжимые договоры аренды. Владельцы торговых центров готовятся к судебным разбирательствам, так как теряют трафик из-за закрытия кинотеатров.

Шакиров допустил, что досрочное расторжение контрактов может сопровождаться штрафами. По его словам, партнёры уже начали переговоры, чтобы понять, можно ли расторгнуть такие контракты на фоне текущей реальности. Консультации с ТЦ ведут все крупнейшие владельцы кинозалов.

В «Синема Парк/Формула Кино» отметили, что компания начала процесс закрытия кинотеатров из-за падающей выручки.

Закрытие кинотеатра — это крайний шаг, в случае если площадка станет убыточной для сети. Всего в сеть входит 76 объектов, из них 23 — в Москве, — пояснил газете представитель компании.

В марте 2022 года выручка кинотеатров упала на 44%, число зрителей — на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В начале апреля в России работали 3,9 тыс. кинозалов, включая объекты в ТЦ. К 18 апреля их число сократилось до 3,6 тыс.

Согласно прогнозам экспертов, недостаток репертуара в кинотеатрах обернётся падением их выручки до 80%. В итоге это может привести к закрытию половины кинозалов.

Ранее Министерство финансов России отказало кинотеатрам в господдержке на сумму в 6,5 млрд рублей. Минфин запросил дополнительное обоснование с указанием источников предлагаемых решений.