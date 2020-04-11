Кино и стоматологию добавили в список отраслей, пострадавших от COVID-19

https://static.news.ru/photo/b191e8b8-7bdb-11ea-9e3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Российские власти добавили в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса нового типа (COVID-19), стоматологию и кинематограф. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте кабмина РФ.

Потери кино обусловлены падением сборов и переносом сроков реализации российских и зарубежных фильмов. Стоматологические клиники также не работают, поскольку на сегодня оказывается только срочная помощь. Если эту сферу включат в список, то на помощь государства смогут рассчитывать свыше 13,5 тыс. клиник, где заняты 180 тыс. специалистов.

Свыше 100 тысяч человек стали жертвами коронавируса. По состоянию на 11 апреля 2020 года число заражённых достигло 1,7 млн. Выздоровели после лечения свыше 375 тысяч. Сложная ситуация складывается также в Европе, особенно в Италии, Испании и Великобритании. В России 13 584 случая COVID-19, умерли 106 граждан, выздоровели 1045.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти РФ готовят новый пакет мер по поддержке российской экономики на фоне распространения коронавируса. На него собираются выделить около одного триллиона рублей.