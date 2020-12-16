Киев продлил действие пошлин на российские уголь и газ

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Правительство Украины продлило срок действия пошлин на импортируемые из России уголь, сжиженный газ и дизельное топливо.

Согласно постановлению кабмина, они будут действовать до 31 декабря 2021 года, сообщает РИА Новости.

Пошлины были введены в августе. Их размер составляет 65%, 4% и 3% для угля (за исключением антрацита, угля для производства тепла и электроэнергии, а также для металлургии), дизтоплива и газа соответственно.

Ранее стало известно, что украинские власти планируют продлить торговые санкции в отношении российских товаров до 2022 года. Это означает применение высших ставок ввозной пошлины вместо нулевой ставки, действовавшей на некоторую российскую продукцию согласно соглашению о режиме свободной торговли между странами СНГ.

При этом в октябре глава кабмина РФ Михаил Мишустин в разговоре с лидером украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком прокомментировал возможность отмены санкций против Украины. Он напомнил, что именно Киев, а не Москва был инициатором ограничений. В то же время выразил готовность изучить предложения по отмене санкций и найти решения, если это будет возможно.

Как писал NEWS.ru, Минтранс РФ предложил запретить импорт на территорию страны железнодорожных колёс украинского производства. Ведомство выступило с этой инициативой несмотря на действие антидемпинговой пошлины на данный товар.