https://static.news.ru/photo/2d80eee0-58a7-11ea-9331-fa163e074e61_660.jpg Фото: Werner Bachmeier/imagebroker.com/Global Look Press

Украинская межведомственная комиссия по международной торговле приняла антидемпинговые пошлины со ставкой 50,09% на товары сталелитейной промышленности из России.

Срок действия документа — пять лет. Под его действие попали «провода винтовые, тросы, канаты, без покрытия или с оцинкованным покрытием с наибольшим размером поперечного сечения более 3 мм (за исключением витых проводов, тросов, канатов из нержавеющей стали)», цитирует постановление газета «Урядовый курьер».

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия некоторых санкций в отношении России, введённых из-за ситуации на Украине.

В его пояснительной записке говорится, что действия и политика Москвы «продолжают представлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике» Вашингтона.

Накануне американские сенаторы-демократы потребовали ввести новые санкции против России и Путина за «вмешательство в выборы» в 2020 году. Требование направлено госсекретарю США Майклу Помпео и министру финансов Стивену Мнучину. Сенаторы призывают Помпео и Мнучина «определиться» и «нацелить санкции» на всех, кто решил продолжить «вмешательство в выборы», включая президента Путина.