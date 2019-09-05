https://static.news.ru/photo/5231ba68-d052-11e9-9568-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gazprom/via Globallookpress.com

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк поблагодарил Вашингтон за усилия, предпринимаемые против строительства газопровода «Северный поток — 2».

Он также назвал проект политическим и подчеркнул, что его завершение угрожает всей Европе.

Свою точку зрения Данилюк высказал в ходе встречи украинской делегации с американскими сенаторами Крисом Мерфи и Роном Джонсоном в Киеве. На переговорах присутствовал также и президент страны Владимир Зеленский, который присоединился к словам секретаря СНБО и призвал американцев к введению санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода.

Ранее News.ru писал о том, что Вашингтон серьёзно рассматривает возможность введения санкций в связи с проектом газопровода «Северный поток — 2». Такую информацию озвучил глава Минэнерго США Рик Перри.