Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил о расхождении позиций по вопросу проекта газопровода «Северный поток — 2» с главой МИД Украины Вадимом Пристайко.
Как
Украина, как сообщал NEWS.ru, выступает за американские санкции против газопровода.17 декабря Сенат США одобрил проект закона об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который закладывает средства на «противодействие России» и санкции против «Северного потока — 2». Ожидается, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп может подписать документ 20 декабря. Канцлер ФРГ Ангела Меркель резко негативно отреагировала на возможность принятия Вашингтоном санкционных мер.
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