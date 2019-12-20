https://static.news.ru/photo/a8ce77ae-2330-11ea-b715-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил о расхождении позиций по вопросу проекта газопровода «Северный поток — 2» с главой МИД Украины Вадимом Пристайко.

Как передаёт ТАСС, немецкий министр рассказал о разногласиях на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским коллегой. Маас отметил, что Берлин выступает за то, чтобы транзит газа через Украину продолжился после ввода «Северного потока — 2» в строй. Также немецкий министр выступил против экстерриториальных санкций США против проекта.

Украина, как сообщал NEWS.ru, выступает за американские санкции против газопровода.17 декабря Сенат США одобрил проект закона об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который закладывает средства на «противодействие России» и санкции против «Северного потока — 2». Ожидается, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп может подписать документ 20 декабря. Канцлер ФРГ Ангела Меркель резко негативно отреагировала на возможность принятия Вашингтоном санкционных мер.