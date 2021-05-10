Кибератака на американский трубопровод вызвала подорожание нефти

Цены на нефть выросли в результате действий хакеров, атаковавших инфраструктуру американской компании Colonial Pipeline Co. Кибератака привела к остановке работы крупнейшего в США трубопровода. Как следует из данных торгов на лондонской бирже ICE, нефть марки Brent подорожала до $68,91 за баррель.
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Кибератака на трубопровод Colonial Pipeline произошла 7 мая, работа магистрали ещё не восстановлена. Предположительно, за атакой стоят хакеры из группировки DarkSide. Она известна тем, что игнорирует госучреждения и социальные объекты, выбирая в качестве жертв крупные компании, способные заплатить выкуп.
Через Colonial Pipeline проходит до 45% потребляемого на Восточном побережье США топлива. Аналитики опасаются, что кибератака скажется на объёме поставок. Компания — оператор трубопровода 9 мая заявила, что разрабатывает план перезапуска системы, однако о полном восстановлении работы речь пока не идёт.
10 мая стало известно о пожаре, который произошёл на крупнейшем в мире месторождении нефти Большой Бурган на юге Кувейта.