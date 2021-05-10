Кибератака на американский трубопровод вызвала подорожание нефти

https://static.news.ru/photo/f905a4c6-b192-11eb-a281-96000091f725_660.jpg Фото: ColPipe/facebook.com

Цены на нефть выросли в результате действий хакеров, атаковавших инфраструктуру американской компании Colonial Pipeline Co. Кибератака привела к остановке работы крупнейшего в США трубопровода. Как следует из данных торгов на лондонской бирже ICE, нефть марки Brent подорожала до $68,91 за баррель.

Фьючерсы на сырьё марки WTI с поставкой в июне выросли в цене до $65,43 за баррель. Brent по итогам недели подорожала на 2,3%, WTI — на 2,1%.

Кибератака на трубопровод Colonial Pipeline произошла 7 мая, работа магистрали ещё не восстановлена. Предположительно, за атакой стоят хакеры из группировки DarkSide. Она известна тем, что игнорирует госучреждения и социальные объекты, выбирая в качестве жертв крупные компании, способные заплатить выкуп.

Через Colonial Pipeline проходит до 45% потребляемого на Восточном побережье США топлива. Аналитики опасаются, что кибератака скажется на объёме поставок. Компания — оператор трубопровода 9 мая заявила, что разрабатывает план перезапуска системы, однако о полном восстановлении работы речь пока не идёт.

10 мая стало известно о пожаре, который произошёл на крупнейшем в мире месторождении нефти Большой Бурган на юге Кувейта.