Компания KIA Motors вложит $25 млрд до 2025 года для создания машин нового поколения. К этому же году уровень операционной прибыли производителя планируется увеличить на 6%.
Стратегию роста представил глава компании Пак Хан У на встрече с инвесторами. В первую очередь KIA Motors будет развивать направление электромобилей и концепции мобильности,
К 2025 году компания хочет создать 11 моделей электромобилей, обеспечив долю на мировом рынке в 6,6%, а долю продаж экологического транспорта к этому времени планируется довести до 25%.
Ранее NEWS.ru сообщал, что автопроизводитель Opel собирается увеличить количество дилерских центров в России. Компания намерена включить в программу, в частности, Казань, Краснодар и Волгоград, рассказал вице-президент Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme) Алексей Володин.
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