https://static.news.ru/photo/0d903e1a-368d-11ea-b6cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Jianli/Xinhua/Global Look Press

Компания KIA Motors вложит $25 млрд до 2025 года для создания машин нового поколения. К этому же году уровень операционной прибыли производителя планируется увеличить на 6%.

Стратегию роста представил глава компании Пак Хан У на встрече с инвесторами. В первую очередь KIA Motors будет развивать направление электромобилей и концепции мобильности, сообщает ТАСС.

К 2025 году компания хочет создать 11 моделей электромобилей, обеспечив долю на мировом рынке в 6,6%, а долю продаж экологического транспорта к этому времени планируется довести до 25%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что автопроизводитель Opel собирается увеличить количество дилерских центров в России. Компания намерена включить в программу, в частности, Казань, Краснодар и Волгоград, рассказал вице-президент Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme) Алексей Володин.