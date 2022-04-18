Кеш-кеш: банки возобновили торговлю валютной наличкой

С понедельника, 18 апреля, граждане могут покупать валюту в банках. Мера касается лишь тех долларов и евро, которые они приобрели на рынке за последние полтора месяца, когда обменники работали только на покупку. Как отреагировал спрос на перемены на рынке наличной валюты? Подробности — в материале NEWS.ru

Инвесторы-физики на трейдинговых ресурсах утром активно прогнозировали, за сколько же будет купить вечнозеленый по формуле кеш за кеш: некоторые называли курс по 110 рублей за доллар, кто-то — поменьше. Обход банков в Москве в районе метро «Тульская» показал, что курс оказался существенно ниже прогнозируемого инвесторами-физиками. И не было заметно не только очередей, но и желающих купить или продать валюту.

При этом в отделении ВТБ нельзя было купить валюту, а можно было только продать по 82,505 доллары и по 89 евро, о чем информировало табло валютных курсов. Аналогично в Россельхозбанке, только курс там был другой — 78,6 и 80,55 соответственно. «Пока так работаем», — пожимали плечами сотрудники этих банков на вопрос NEWS.ru.

В Фора-Банке курс был 99/78,6 руб. за доллар и 107/81,7 руб. за евро, в Росбанке — 95/65 и 100/70 (в онлайн-банке Росбанка курс был 84,92/73,8 и 88,4/76,78), в банке «Авангард» — 91,5/78,5 и 97,5/81,5, а в обменнике по соседству — 92/80 и 97/83. В офисе Альфа-Банка на Тульской не было валютообменных операций.

В онлайн-приложении Сбербанка валюту можно было приобрести по курсу 86,75/75,29 руб. за доллар и 90,97/78,91 руб. за евро соответственно.

С 18 апреля в соответствии с решением ЦБ Сбербанк приступил к продаже гражданам наличной валюты, которая поступила в кассы банка начиная с 9 апреля 2022 года. Клиенты могут приобрести в крупных отделениях банка доллары США и евро при условии их наличия в кассах. Адреса офисов, в которых продается наличная валюта, есть на официальном сайте банка, — сообщили NEWS.ru в пресс-службе «Сбера».

На сайте ВТБ предварительный расчет на онлайн-калькуляторе показывал курс 95,55/80 и 98,55/83,5. В онлайн-приложении Альфа-Банка курс был 83/78,7 по доллару и 88,7/82,70 по евро. При этом на бирже через приложение «Альфа-директ» можно было купить доллары по 79 (плюс-минус) руб., а евро за 85 руб., продать на двадцать-тридцать копеек дешевле.

По мнению депутата Госдумы от Партии Роста Оксаны Дмитриевой, разрешение банкам продавать валюту населению — это не хорошо и не плохо, это нормально. Плохо, когда на финансовом рынке происходят разного рода колебания в отсутствие стабильных правил игры. Такие вещи на руку только спекулянтам, которые обладают инсайдерской информацией.

Еще один сохраняющийся негативный для экономики фактор — это высокая учетная ставка, которую держит Центробанк. Она не дает развивать импортозамещение. От этого страдают предприятия, которые не являются системообразующими, так как не могут кредитоваться для развития производства, а это, в свою очередь, тормозит развитие экономики, — сказала NEWS.ru Оксана Дмитриева.

Член политсовета Свердловского областного отделения Партии Роста, управляющий партнёр юридической компании «ЭНСО», президент Института развития и адаптации законодательства Алексей Головченко увидел в текущей ситуации риск сильного укрепления рубля.

Мы видели его неделю назад даже по 70 за доллар. Все из-за ограничений, введенных ЦБ. Поэтому он начал эти ограничения снимать. И мы сразу увидели ослабление рубля к доллару. Но пока экспортеров заставляют продавать 80 процентов выручки, рубль будет достаточно сильным, слишком уж дорогое сейчас сырье. Не сможет упасть ниже 80–85. Но государству нужно верстать бюджет, — сказал NEWS.ru Алексей Головченко.

Он предположил, что, скорее всего, «скоро увидим снижение норм продажи валюты экспортерами до 50–60 процентов. И тогда можно ждать рубль и по 90». По словам Алексея Головченко, бюджету нужен рубль более слабый, чем сейчас, но не слишком, не по 100. Во-первых, 100 рублей за доллар — это ментально не очень хорошо...

Мы помним шутки про 100 рублей за доллар. Да и инфляцию никто не отменял. Сейчас у нас годовая инфляция уже около 17 процентов. При слишком слабом рубле может быть и 30 процентов. А это уже недопустимо. Поэтому государство будет маневрировать курсом. Думаю, реальность — доллар по 90, — добавил Алексей Головченко.

По мнению руководителя регионального отделения Партии Роста в Липецкой области, доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадима Ковригина, ЦБ постепенно ослабляет ограничения на валютном рынке, которые были введены, чтобы сдержать паническое падение рубля. Февральское падение было именно таким — из-за ситуации неопределённости в условиях начавшейся спецоперации, ограничений для иностранных инвесторов многие начали распродавать рубли и на последние деньги приобретать доллары и евро. Введённые жёсткие меры позволили этот спрос охладить.

Больше оснований для сильного падения рубля нет, считает Вадим Ковригин. Российская экономика стала более диверсифицированной, а нефтяные котировки находятся на высоких исторических уровнях.

Из-за постепенной отмены ограничений на валютные операции рубль может немного скорректироваться — не больше чем на 5–10 процентов стать ниже текущих уровней. Ожидаю доллар к лету на уровне 84–88 руб., — cказал NEWS.ru Вадим Ковригин.

Директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев написал у себя в аккаунте соцсети, что сегодняшнее «возвращение к нормальности» позволит окончательно стабилизировать курс.

Уже через неделю средний курс продажи может опуститься до 82–84 рублей при сохранении относительно стабильного курса на валютной бирже, — предположил Владислав Иноземцев.

По мнению экспертов, динамику курса в ближайшее время будут определять возможность снижения порога продажи экспортерами доли валютной выручки и снижение объема российского экспорта, а также геополитическая ситуация в мире.

С 11 апреля Центробанк начал снимать ограничения на куплю-продажу валюты. ЦБ отменил комиссию (12%) за приобретение долларов или евро через брокеров на бирже. Снять доллары или евро в банкомате по-прежнему могут только обладатели валютных счетов, открытых до 9 марта — до $10 тыс. (или эквивалент в евро). Суммы сверх лимита можно получить в рублях или дождаться сентября 2022 года.