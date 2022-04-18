Кеш-кеш: банки возобновили торговлю валютной наличкой

Покупатели и продавцы долларов и евро не спешат в обменники
Вадим Попов
NEWS.ru
20:13, 18 апреля 2022
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С понедельника, 18 апреля, граждане могут покупать валюту в банках. Мера касается лишь тех долларов и евро, которые они приобрели на рынке за последние полтора месяца, когда обменники работали только на покупку. Как отреагировал спрос на перемены на рынке наличной валюты? Подробности — в материале NEWS.ru
Инвесторы-физики на трейдинговых ресурсах утром активно прогнозировали, за сколько же будет купить вечнозеленый по формуле кеш за кеш: некоторые называли курс по 110 рублей за доллар, кто-то — поменьше. Обход банков в Москве в районе метро «Тульская» показал, что курс оказался существенно ниже прогнозируемого инвесторами-физиками. И не было заметно не только очередей, но и желающих купить или продать валюту.
При этом в отделении ВТБ нельзя было купить валюту, а можно было только продать по 82,505 доллары и по 89 евро, о чем информировало табло валютных курсов. Аналогично в Россельхозбанке, только курс там был другой — 78,6 и 80,55 соответственно. «Пока так работаем», — пожимали плечами сотрудники этих банков на вопрос NEWS.ru.
В Фора-Банке курс был 99/78,6 руб. за доллар и 107/81,7 руб. за евро, в Росбанке — 95/65 и 100/70 (в онлайн-банке Росбанка курс был 84,92/73,8 и 88,4/76,78), в банке «Авангард» — 91,5/78,5 и 97,5/81,5, а в обменнике по соседству — 92/80 и 97/83. В офисе Альфа-Банка на Тульской не было валютообменных операций.
В онлайн-приложении Сбербанка валюту можно было приобрести по курсу 86,75/75,29 руб. за доллар и 90,97/78,91 руб. за евро соответственно.
С 18 апреля в соответствии с решением ЦБ Сбербанк приступил к продаже гражданам наличной валюты, которая поступила в кассы банка начиная с 9 апреля 2022 года. Клиенты могут приобрести в крупных отделениях банка доллары США и евро при условии их наличия в кассах. Адреса офисов, в которых продается наличная валюта, есть на официальном сайте банка, — сообщили NEWS.ru в пресс-службе «Сбера».
На сайте ВТБ предварительный расчет на онлайн-калькуляторе показывал курс 95,55/80 и 98,55/83,5. В онлайн-приложении Альфа-Банка курс был 83/78,7 по доллару и 88,7/82,70 по евро. При этом на бирже через приложение «Альфа-директ» можно было купить доллары по 79 (плюс-минус) руб., а евро за 85 руб., продать на двадцать-тридцать копеек дешевле.
По мнению депутата Госдумы от Партии Роста Оксаны Дмитриевой, разрешение банкам продавать валюту населению — это не хорошо и не плохо, это нормально. Плохо, когда на финансовом рынке происходят разного рода колебания в отсутствие стабильных правил игры. Такие вещи на руку только спекулянтам, которые обладают инсайдерской информацией.
Еще один сохраняющийся негативный для экономики фактор — это высокая учетная ставка, которую держит Центробанк. Она не дает развивать импортозамещение. От этого страдают предприятия, которые не являются системообразующими, так как не могут кредитоваться для развития производства, а это, в свою очередь, тормозит развитие экономики, — сказала NEWS.ru Оксана Дмитриева.
Член политсовета Свердловского областного отделения Партии Роста, управляющий партнёр юридической компании «ЭНСО», президент Института развития и адаптации законодательства Алексей Головченко увидел в текущей ситуации риск сильного укрепления рубля.
Мы видели его неделю назад даже по 70 за доллар. Все из-за ограничений, введенных ЦБ. Поэтому он начал эти ограничения снимать. И мы сразу увидели ослабление рубля к доллару. Но пока экспортеров заставляют продавать 80 процентов выручки, рубль будет достаточно сильным, слишком уж дорогое сейчас сырье. Не сможет упасть ниже 80–85. Но государству нужно верстать бюджет, — сказал NEWS.ru Алексей Головченко.
Он предположил, что, скорее всего, «скоро увидим снижение норм продажи валюты экспортерами до 50–60 процентов. И тогда можно ждать рубль и по 90». По словам Алексея Головченко, бюджету нужен рубль более слабый, чем сейчас, но не слишком, не по 100. Во-первых, 100 рублей за доллар — это ментально не очень хорошо...
Мы помним шутки про 100 рублей за доллар. Да и инфляцию никто не отменял. Сейчас у нас годовая инфляция уже около 17 процентов. При слишком слабом рубле может быть и 30 процентов. А это уже недопустимо. Поэтому государство будет маневрировать курсом. Думаю, реальность — доллар по 90, —добавил Алексей Головченко.
По мнению руководителя регионального отделения Партии Роста в Липецкой области, доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадима Ковригина, ЦБ постепенно ослабляет ограничения на валютном рынке, которые были введены, чтобы сдержать паническое падение рубля. Февральское падение было именно таким — из-за ситуации неопределённости в условиях начавшейся спецоперации, ограничений для иностранных инвесторов многие начали распродавать рубли и на последние деньги приобретать доллары и евро. Введённые жёсткие меры позволили этот спрос охладить.
Больше оснований для сильного падения рубля нет, считает Вадим Ковригин. Российская экономика стала более диверсифицированной, а нефтяные котировки находятся на высоких исторических уровнях.
Из-за постепенной отмены ограничений на валютные операции рубль может немного скорректироваться — не больше чем на 5–10 процентов стать ниже текущих уровней. Ожидаю доллар к лету на уровне 84–88 руб.,— cказал NEWS.ru Вадим Ковригин.
Директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев написал у себя в аккаунте соцсети, что сегодняшнее «возвращение к нормальности» позволит окончательно стабилизировать курс.
Уже через неделю средний курс продажи может опуститься до 82–84 рублей при сохранении относительно стабильного курса на валютной бирже, —предположил Владислав Иноземцев.
По мнению экспертов, динамику курса в ближайшее время будут определять возможность снижения порога продажи экспортерами доли валютной выручки и снижение объема российского экспорта, а также геополитическая ситуация в мире.
С 11 апреля Центробанк начал снимать ограничения на куплю-продажу валюты. ЦБ отменил комиссию (12%) за приобретение долларов или евро через брокеров на бирже. Снять доллары или евро в банкомате по-прежнему могут только обладатели валютных счетов, открытых до 9 марта — до $10 тыс. (или эквивалент в евро). Суммы сверх лимита можно получить в рублях или дождаться сентября 2022 года.