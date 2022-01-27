Каждый третий знающий о криптовалюте россиянин выступил против запрета

32% россиян, знающих о существовании криптовалюты, выступили против её запрета, столько же высказали противоположную точку зрения, 33% показали равнодушие к биткоину. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом в той или иной степени знакомы с биткоином лишь 64% всех респондентов.

20 января Центробанк предложил запретить криптовалюту и майнинг на территории России, включая любые операции с данными активами. Также предлагается запретить банкам вкладывать деньги в криптовалюту, блокировать операции по её продаже и покупке за реальные деньги и ввести ответственность за покупки в криптовалюте.

По данным ВЦИОМа, больше половины противников запрета биткоина — молодёжь в возрасте от 18 до 34 лет, осведомлённая о криптовалюте. Россияне среднего возраста, знакомые с биткоином, отнеслись к идее запрета отрицательно в 35% случаев. Граждане в категории 60+, знакомые с понятием криптовалюты, в 53% случаев поддержали её запрет.

81% опрошенных заявили, что не хотели бы приобрести криптовалюту, готовы к такой сделке лишь 16% россиян.

Ранее сообщалось, что Минфин подготовил концепцию регулирования криптовалют в России без запрета. Ведомство предлагает проводить операции с криптовалютами через российские банки, идентифицировать держателей криптокошельков и создать операторов обмена цифровых валют на денежные средства.