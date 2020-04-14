Каждый третий москвич временно перестал работать из-за коронавируса

Пандемия коронавируса оказала влияние на рынок труда Москвы: 32% москвичей временно перестали работать, это каждый третий житель столицы. Об этом свидетельствуют данные опроса.
Очевидно, что, помимо медицинских угроз, пандемия коронавируса приносит и серьёзные социальные изменения. Люди теряют доходы, работу, — заявил председатель исследовательского холдинга «Ромир» Андрей Милехин.
По его словам, российские элиты будут разбираться с последствиями коронавируса «серьёзно и долго».
Согласно опросу «Ромира», у 39% жителей столицы существенно уменьшились доходы, 30% горожан работают не полный рабочий день, а 12% вообще потеряли работу.
Среди безработных часто оказываются люди в возрасте от 45 до 50 лет, в данной возрастной категории таких людей 16%.
Опрос был проведён в апреле среди 500 человек в возрасте от 18 лет и старше, которые проживают в Москве,
NEWS.ru писал, что четверть работодателей в РФ хотят снизить зарплаты своим сотрудникам. Уволить часть сотрудников планируют 37% компаний. Об этом свидетельствует опрос сервиса по поиску работу HeadHunter.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен