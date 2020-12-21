Каждому своё: официальная инфляция «не поспевает» за ценами

В России продолжает увеличиваться стоимость продуктов питания. По мнению многих граждан, поход в магазин стал обходиться значительно дороже. Росстат рапортует о росте цен на 4,4%, в то время как ожидаемая и наблюдаемая населением инфляция исчисляется уже двузначными цифрами. Эксперты объясняют NEWS.ru: личный индекс роста цен может быть гораздо выше цифр официальной статистики. К тому же у богатых и бедных инфляция своя.

Официальная инфляция

Росстат ежемесячно рассчитывает инфляцию на основании стоимости потребительской корзины. В этот набор входят более 500 товаров и услуг. В корзину попадают только те товары и услуги, которые оказались самыми востребованными у жителей страны. Помимо продуктов питания, это одежда и обувь, мебель, лекарства, техника, игрушки, услуги ЖКХ, транспорт и многое другое.

Цена каждой отдельно взятой позиции измеряется раз в месяц, а 100 самых важных и ходовых товаров — каждую неделю. К слову, Россия — одна из немногих стран, где изменение цен на товары считают так часто. Исследование проводится по выборочному кругу городов — в 282.

Расчёт индекса устроен так, что чем больше доля расходов на покупку товара в структуре потребления, тем больше его влияние на итоговое значение индекса. Характерная черта российской потребительской корзины — высокая доля продовольственных товаров — более 36%. Соответственно, рост цен на продукты питания оказывает большее влияние на показатели инфляции, чем аналогичный рост цен, например, на транспортные услуги.

По мнению руководителя отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаила Когана, недоверие к публикуемому Росстатом индексу потребительских цен обусловлено его оторванностью от реалий.

Методология оценки индекса потребительских цен досталась нам в наследство от Советского Союза и до сих пор серьёзным образом не пересматривалась, хотя стандарты потребления, состав потребительской корзины за это время сильно изменились. Михаил Коган руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами

Личная инфляция

В ноябре, согласно данным Росстата, годовая инфляция составила 4,4%. Вместе с тем наблюдаемая и ожидаемая гражданами инфляция выросла до 10,7% и 10,1% соответственно, следует из обзора ЦБ. Это максимальные значения с начала 2019 года, когда рост цен в годовом исчислении превысил 5% на фоне падения курса рубля и повышения НДС. Иными словами, россияне считают официальные данные заниженными. Однако это вовсе не значит, что Росстат всех обманывает, говорит заведующий научно-учебной лабораторией «Исследование проблем инфляции и экономического роста» НИУ ВШЭ Владимир Бессонов.

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Почему ожидаемая и наблюдаемая инфляция выше официальной? Когда мы приходим в магазин или на рынок, мы обращаем внимание прежде всего на товары, которые подорожали. Помните, как весной сильно подорожали медицинские маски? В структуре нашего потребления доля расходов на средства индивидуальной защиты невелика, поэтому рост цен на маски не мог сильно повлиять на стоимость нашей жизни в целом, тем более что за этим ростом последовало снижение цены. Но сам факт резкого подорожания способен сильно впечатлить. Владимир Бессонов заведующий научно-учебной лабораторией «Исследование проблем инфляции и экономического роста» НИУ ВШЭ заведующий научно-учебной лабораторией «Исследование проблем инфляции и экономического роста» НИУ ВШЭ

Эксперт приводит и другой пример — цены на гречку. СМИ каждый раз пишут о том, насколько подорожала гречка, но умалчивают о том, когда она дешевеет. Часто случается и так, что цена на какой-то определённый товар длительное время остаётся неизменной, а потом происходит скачок. Человек, который постоянно покупает данную продукцию, скорее всего, обратит внимание на это, даже в том случае, если её стоимость составляет малую толику его личной потребительской корзины. Последующая за этим стабилизация цены останется незамеченной.

Когда на протяжении длительного времени цена на товар не меняется, мы это воспринимаем как норму. Но когда она начинает навёрстывать своё отставание по отношению к другим товарам — происходит скачок — вот это привлекает внимание. Лучший способ запутать себя и всех остальных — анализировать подобные скачки на коротких интервалах времени, — поясняет Владимир Бессонов.

Существует ещё такой фактор, как сезонность. Определённое время стоимость продукции нового урожая держится на высоком уровне, затем начинает дешеветь (по мере сбора урожая), потом вновь дорожать (когда урожай уже собран).

Такие сезонные колебания люди точно так же хорошо замечают, причём мы склонны реагировать на подъём, а не на спад. Когда цены падают, мы считаем это нормой, а когда растут, готовы кричать: «Караул, нас обманывает Росстат», — указывает эксперт.

Инфляция бедных и богатых

Официальная инфляция «усредняет» личную инфляцию многих домохозяйств. При этом личная инфляция, как правило, отличается от среднего показателя по стране, так как структура потребления у каждого своя. Определённые позиции, например, молоко, яйца, мясо могут дорожать быстрее или медленнее остальных товаров. Соответственно, в проигрыше будут оставаться те, чьё потребление перекошено в сторону быстро дорожающих продуктов.

Сегодня в России быстрее других растут в цене товары первой необходимости. Соответственно, сильнее увеличение стоимости ощущают на себе люди с небольшими доходами, в структуре потребления которых большую долю занимают продукты питания повседневного спроса.

Сергей Булкин/NEWS.RU

Естественно, разные потребители в разной степени сталкиваются с ростом цен. Так, инфляция зависит, например, от региона проживания, от уровня доходов потребителя. У людей с низким уровнем доходов большую долю расходов занимают продукты питания. Люди с высокими доходами, напротив, больше тратят на отдых, развлечения и так далее, — говорит Владимир Бессонов.

По словам Михаила Когана, у граждан с высокими доходами в структуре расходов высока доля услуг и непродовольственных товаров, которые в последние годы демонстрировали наименее активную повышательную динамику.

В то же самое время россияне с низкими доходами стали жертвами резкого скачка цен на отдельные продукты питания. В частности, в прошлом году резко выросла стоимость гречки, в этом году — цены на подсолнечное масло и сахар. Поэтому и восприятие инфляции различными категориями граждан сильно различается, — отмечает эксперт.

Инфляция в 2021 году

Факторов, влияющих на инфляцию много, и они очень разнообразны. Однако уже сейчас можно предположить, что может спровоцировать ускорение инфляции в будущем году. К примеру, новые тарифы на услуги ЖКХ, которые в России индексируются ежегодно. По данным ФАС, в следующем году «коммуналка» в среднем подорожает на 4%.

Кроме того, в январе 2021 года вступит в силу ряд решений, которые способны стимулировать рост цен. Это индексации тарифов на железнодорожные билеты, рост акциза на табак и табачные изделия, а также увеличение минимальных розничных цены на водку, коньяк, бренди и шампанское. Скорее всего, продолжат расти цены на топливо, что в свою очередь отразится на стоимости доставки, а в конечном счёте — на стоимости самих товаров, прежде всего продуктов питания.

Прогноз Банка России по инфляции на 2021 год составляет 3,5–4%. Впрочем, уже очевидно: личная инфляция для подавляющего числа россиян будет выше.