https://static.news.ru/photo/4d872a34-6a2c-11e9-b3d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Парламент Казахстана принял закон «О ратификации протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса „Байконур“ между правительством Казахстана и правительством РФ от 10 декабря 1994 года».

Документ вносит изменения в приложение к договору аренды Байконура и предусматривает возврат земель площадью 11,6 тыс. га. Вице-министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров пояснил, что речь идёт о четырёх участках, на которых планируется построить объекты республиканского значения, такие как часть газопровода, железная дорога и международный транзитный коридор «Западная Европа — Западный Китай», передаёт «Интерфакс».

При этом арендная плата России за Байконур снижена не будет. По словам Сахарова, принятие документа не повлечёт каких-либо неприятных социальных или экономических последствий.

Как писал NEWS.ru ранее, космодром Байконур будет работать в рамках пилотируемой программы Международной космической станции (МКС) «минимум до 2030 года». Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.