Казахстан стал лидером Европы по дешевизне газа

https://static.news.ru/photo/d1856c28-c714-11eb-8e26-96000091f725_660.jpg Фото: Hendrik Schmidt/ZB/Global Look Press

Самый дешёвый газ среди стран Европы имел в 2020 году Казахстан. В пересчёте на рубли цена на голубое топливо там составляла 4,3 рубля за кубометр. Об этом говорят результаты исследования, опубликованного РИА Новости.

Россия занимает в этом рейтинге второе место (6,5 рубля за кубометр), а Белоруссия (10,8 рубля) — третье. Топ-5 также составляют Турция и Молдавия. Дороже всего голубое топливо достаётся Швеции (101,3 рубля за кубометр).

Однако Швеция стремится к максимальному использованию возобновляемой энергии, поэтому потребление природного газа в этой стране незначительно, — подчеркнули авторы исследования.

Также дорогой (более 80 рублей за кубометр) газ в Нидерландах, Италии и Испании.

В 2020 году цены на газ снизились в 24 странах Европы. Больше всего снижение составило в Литве (-27,2%), Болгарии (-23,3%) и Латвии (-20,2%). Дорожало топливо в девяти странах. Самый существенный рост цен отмечен на Украине (более чем в два раза), в Казахстане (+34,2%) и Белоруссии (+14,5%). В России данный показатель составил 3%, подчёркивается в исследовании.

Ранее стало известно, что доступность газа для населения среди стран Европы оказалась лучшей в Люксембурге, Казахстане и России, аутсайдерам рейтинга стали Украина, Молдавия, Босния и Герцеговина. Об этом говорят результаты исследования, опубликованного РИА Новости. В исследовании доступность газа для конечного потребителя определялась уровнем дохода граждан.