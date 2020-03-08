https://static.news.ru/photo/fc6c2692-628a-11ea-96bf-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что в республике будут придерживаться плана по добыче нефти на 2020 год. Это означает, что будет добыто 90 млн т.
Есть планы на 2020 год, мы будем придерживаться этих планов. Согласно этим планам, особого наращивая или снижения нет, — цитирует чиновника РИА Новости.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия не выходила из сделки с ОПЕК, а наоборот — выступала за её продолжение. Выйти из сделки решила Саудовская Аравия. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на чиновника, близкого к Кремлю.