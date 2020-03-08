Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирус, нестабильность и паника на мировых рынках могут способствовать падению курса рубля до 90 единиц за доллар и до 95 — за евро. Такое мнение высказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

При нарастании паники на рынках курс российской нацвалюты в моменте может снижаться и до 90 рублей, а к евро — до 95, — цитирует эксперта газета «Известия». Прогноз аналитика Райффайзенбанка...