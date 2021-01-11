Казахстан остановил транзит нефти через РФ

Сильные морозы вынудили Казахстан временно прекратить транзит нефти через Россию.
Представитель «Транснефти» Игорь Дёмин
Дёмин отметил, что за первые дни января на сдачу нефти в систему было наложено 47 ограничений из-за мороза на сибирских месторождениях. До конца месяца планируется их компенсировать.
Ранее страны — участницы соглашения ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в феврале и марте Казахстаном и Россией за счёт доли Саудовской Аравии. РФ возьмёт на себя дополнительные 65 тысяч баррелей в сутки, Казахстан — 10 тысяч. После принятия этого решения на бирже ICE в Лондоне стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent достигла отметки в $55,02 за баррель. До такого уровня цены поднялись впервые с 25 февраля 2020 года.
В октябре 2020 года транзит российской нефти в Польшу приостанавливала Белоруссия, сообщал NEWS.ru. По данным концерна «Белнефтехим», паузу в поставках спровоцировали технические проблемы у польской стороны.