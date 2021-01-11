Казахстан остановил транзит нефти через РФ

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Сильные морозы вынудили Казахстан временно прекратить транзит нефти через Россию.

Представитель «Транснефти» Игорь Дёмин рассказал «Интерфаксу», что из-за сложных погодных условий в двух областях на севере Казахстана наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии. Среди обесточенных объектов оказалась нефтеперекачивающая станция, подающая сырьё в систему «Транснефти».

Дёмин отметил, что за первые дни января на сдачу нефти в систему было наложено 47 ограничений из-за мороза на сибирских месторождениях. До конца месяца планируется их компенсировать.

Ранее страны — участницы соглашения ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в феврале и марте Казахстаном и Россией за счёт доли Саудовской Аравии. РФ возьмёт на себя дополнительные 65 тысяч баррелей в сутки, Казахстан — 10 тысяч. После принятия этого решения на бирже ICE в Лондоне стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent достигла отметки в $55,02 за баррель. До такого уровня цены поднялись впервые с 25 февраля 2020 года.

В октябре 2020 года транзит российской нефти в Польшу приостанавливала Белоруссия, сообщал NEWS.ru. По данным концерна «Белнефтехим», паузу в поставках спровоцировали технические проблемы у польской стороны.