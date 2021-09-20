Одной кашей сыт не будешь: что заставит россиян отказаться от гречки

Гречневая крупа вновь оказалась в центре внимания из-за рекордного роста стоимости. В Минсельхозе успокаивают, заверяя россиян, что дефицита гречки в этом году не предвидится. А вот с пшеном, рисом и овсянкой ситуация выглядит не так однозначно. NEWS.ru разбирался, не пора ли россиянам присмотреться к другим, пока более доступным крупам.

Гречка бьёт рекорды

Минувшим летом цены на гречку в магазинах выросли до рекордного за последние 10 лет уровня. По данным Росстата, в августе стоимость одного килограмма гречневой крупы в магазинах в среднем доходила до 102,5 рубля. Последний раз отметку в 100 рублей за килограмм цена на гречку превышала только в мае 2011 года, тогда её стоимость достигла 112 рублей.

В прошлом году гречка выросла в цене на фоне ажиотажного спроса в начале пандемии коронавируса: готовясь к режиму самоизоляции россияне активно скупали товары с длительным сроком хранения. В итоге гречка попала в топ самых подорожавших за год продуктов — в июле цена на нее взлетела год к году в 1,8 раза, до 87 руб. за один килограмм.

Как следует из данных Росстата, гречневая крупа дорожала непрерывно с октября прошлого года, рост цен приостановился только в начале сентября 2021 года.

Весной правительство было вынуждено ввести временный запрет на вывоз гречихи, гречневой крупы грубого помола и гречневого зерна обрушенного. Мера рассматривалась в качестве реакции на рост цен на эту крупу. Запрет действовал с 5 июня по 31 августа.

Напомним, гречка входит в список из 24 социально значимых продуктов, который утверждён властями страны. Если цены продолжат расти и за 60 дней гречка подорожает более чем на 10%, на неё могут установить предельные цены.

Поставщики уже объявляют о повышении отпускных цен на гречку, объясняя это сокращением запасов, поскольку новый урожай ещё не собран. В X5 Group (управляет торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекресток», «Карусель») говорят, что потребителям гречки хватит. Не ожидают дефицита крупы и в Минсельхозе.

Минсельхоз оценивает запасы гречки как достаточные, возможность дефицита исключена. В текущем году посевные площади под гречихой были увеличены на 12,1%, до 975,9 тысячи гектаров, — говорится в сообщении ведомства.

По состоянию на 16 сентября уже убрано около 30% урожая.

Пшено на очереди

Martin Dr. Baumgärtner/imageBROKER.com/Global Look Press

Но если ситуация с гречкой ещё может устаканится в условиях расширения площадей гречихи, то с другими крупами она, напротив, рискует обостриться. Согласно NielsenIQ гречка занимает лишь второе место по потреблению россиян, на неё приходится 32%, на первом месте — рис с 40%, ещё 7% занимает пшено.

По данным экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр», в этом году произошло резкое сокращение площадей под просо (сырьё для производства пшёнки) — минус 32,6%. Посевы риса тоже сократились — на 4,9%. Овсом, зерно которого используют для производства овсяных круп, засеяно на 3,9% меньше, чем в прошлом году.

Пшено оказалось одним из немногих товаров, которые дешевели в 2020 году и в первом полугодии 2021 года, говорит гендиректор «АБ-Центр» Алексей Плугов. Так, в мае 2021 года цена на него снизилась (к маю 2020 года) на 12,1%. В итоге аграрии увеличили посевы маржинальной гречихи, одновременно сократив посевы проса, которое сейчас приносит меньший доход. Поэтому именно просо и пшено, а не гречка, в ближайшие месяцы выстрелят в цене.

По словам Плугова, рациональное перераспределение приоритетов в выращивании культур — одна из главных проблем сельского хозяйства. Как правило, если один год цены на какую-либо культуру рекордно высокие, то большинство сельхозпроизводителей делают ставку именно на неё. Это приводит к росту предложения, падению цен и рентабельности в следующем сезоне. И наоборот, посевные площади культуры с относительно низкой маржинальностью сокращают, что в последующем ведёт к определённому дефициту и росту цены на продукт.

По оценкам эксперта, пшено может подорожать на 40–50%, но это не произойдёт одномоментно, а в течение нескольких месяцев.

Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look press

Пшено не самый востребованный вид круп. Конечно, его потребляют несколько больше, чем, например, кукурузной, манной или ячневой крупы, и в то же время несколько меньше, чем перловой крупы, и в пять-шесть раз меньше, чем риса или гречневой крупы. Только из-за удорожания пшена тотального укрепления цен на все виды круп не последует. А дорожающая гречка — это последствия прошлого сезона. Уборка, по сути, только началась. Вскоре более активно начнёт поступать в переработку сырьё нового урожая и цены снизятся. Алексей Плугов гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр»

По мнению аналитика ФГ «ФИНАМ» Алексея Коренева, дефицита гречки в стране не ожидается даже несмотря снижение урожайности в этом году из-за очень жаркой погоды в Центральной России (9,6 центнера с гектара против 11,2 центнера с гектара годом ранее). Но в Сибири сбор урожая гречихи только начался. А основным поставщиком этого продукта на наши прилавки является Алтайский край, на него приходится более половины общего объёма рынка, напоминает эксперт.

Но даже с учётом того, что цены на гречку в рознице растут, а какая-то часть урожая ещё просто не дошла до прилавков — не забываем, что на том же Алтае сбор ещё в полном разгаре — дефицита гречки случиться не должно, — поясняет Коренев.

Хотя дефицитным может оказаться любой товар, будь то гречка, пшено или тот же сахар, который россияне сметали с прилавков магазинов в начале первой волны пандемии.

Нездоровый ажиотаж, подогреваемый отчасти производителями, отчасти ретейлерами, отчасти СМИ, способен создать нехватку чего угодно, хоть песка в пустыне Сахара. А потому прежде чем закупать по 10–20 пачек крупы или сахара, стоит как минимум задуматься: стоит ли оно того?