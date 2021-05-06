Кандидат в канцлеры ФРГ выступила против завершения «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/ab845676-aebc-11eb-b684-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Германия не должна достраивать трубопровод «Северный поток — 2», заявила сопредседатель германской партии «зелёных» Анналена Бербок. Кандидат в канцлеры ФРГ также назвала «абсолютно неверным» утверждение, что проект является исключительно экономическим, сообщает ТАСС.

Бербок 6 мая на мероприятии Атлантического совета отметила , что проект «противоречит санкциям» Евросоюза.

Я считаю, что мы не можем завершить этот проект, — подчеркнула она.

Политик предположила, что в будущем из-за «Северного потока — 2» снизится объём поставок российского газа через Украину. По её мнению, это якобы негативно скажется на безопасности республики.

Подобные высказывания о проекте сопредседатель партии «зелёных» позволяла себе и прежде.

Ранее стало известно, что иск немецких экологов из Nabu имеет приостанавливающее действие для разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство «Северного потока — 2». Работы могут продолжиться в конце мая. В BSH уточнили, что жалоба организации направлена в отношении второго изменённого решения регулятора, которое было опубликовано 14 января 2021 года.