Кандидат в канцлеры ФРГ назвал условие остановки «Северного потока — 2»

Лидер Христианского-демократического союза Германии и кандидат в канцлеры Армин Лашет допустил возможность остановки проекта «Северный поток — 2», передаёт РИА Новости.

По его словам, проект может быть остановлен в случае его использования «против Украины».

В пятницу, 25 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью изданию Der Spiegel рассказал , что США и Германия обсуждают шаги, позволяющие обеспечить стратегические и экономические интересы Украины в связи со строительством трубопровода. Блинкен упомянул «ряд практических мер», способных смягчить «возможный ущерб» от «Северного потока — 2».

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал, что немецко-американские переговоры по «Северному потоку — 2» продолжаются, а первые результаты по ним могут быть достигнуты к августу. Министр подчеркнул, что отдельные немецкие физические лица и компании были выведены из-под действия санкций, решение об этом было достигнуто на переговорах.

«Северный поток — 2» пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии. В настоящее время проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составляет 55 млрд кубометров газа в год.