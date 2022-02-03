Канцлер Австрии обвинил Россию в саботаже при заполнении хранилищ газа
Сергей Князев
Сергей Князев
15:03, 03 февраля 2022
Канцлер Австрии Карл Нехаммер Фото: Martin Juen via imago-images.de/Global Look Press
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер считает, что Россия намеренно не заполнила газовые хранилища в Европе, что привело к чрезвычайному росту цены на газ. В своём выступлении перед депутатами Федерального совета Австрии, которое цитирует ТАСС, он заявил, что речь идёт о «хорошо согласованной стратегии» Российской Федерации и концерна «Газпром».
Хранилища были заполнены только условно, что привело к тому, что цена на газ действительно драматично выросла. Снабжение [газом] обеспечено, но, разумеется, из-за цены наблюдается напряжённая ситуация, — уточнил Нехаммер.
Ранее министр Австрии по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер заявила, что власти приняли решение начать борьбу с зависимостью от российских газовых компаний. Единственным выходом из ситуации политик назвала возобновляемые источники энергии, например, ветроэнергетику, солнечную энергию и гидроэнергетику. По её мнению, решение Европейской комиссии о признании атомной и газовой энергетики зелёными источниками энергии, способствующими переходу к безуглеродной экономике, будет обжаловано.