Канцлер Австрии обвинил Россию в саботаже при заполнении хранилищ газа

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Несмотря на отсутствие угрозы локдауна, малый и средний бизнес недостаточно окреп, чтобы справляться с обязательствами, включая уже взятые кредиты. Поэтому государство могло бы списать накопившиеся долги предприятий, введя своего рода «ковидную амнистию», заявил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

По его словам, государство «могло бы поддержать экономику больше, чем оно делает сейчас». Омбудсмен напомнил, что программа льготных кредитов для бизнеса предполагает их возврат, тогда как розничный спрос ещё не...