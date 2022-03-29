Канадская Kinross Gold захотела продать все свои активы в России
Канадская золотодобывающая компания Kinross Gold захотела продать 100% активов в РФ
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
05:21, 30 марта 2022
Фото: Яндекс.Карты
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Канадская золотодобывающая компания Kinross Gold, работающая на месторождениях Дальнего Востока, ведёт переговоры о потенциальной продаже 100% своих активов в России. Об этом сообщается на сайте компании. Ранее сообщалось о приостановке её деятельности в РФ из-за ситуации на Украине.
Компания разрабатывала переходный план по освобождению от своих российских активов. Kinross получила ряд незапрошенных предложений относительно своего российского бизнеса и теперь проводит эксклюзивные переговоры со сторонней горнодобывающей компанией по поводу потенциальной продажи 100% своих активов в стране, — говорится на сайте компании.
В компании также добавили, что любая продажа активов подобного толка должна производиться с одобрения российского правительства.
При этом дочерние компании продолжат функционировать на всю протяжённость переходного периода.
Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что французский автопроизводитель Renault в качестве варианта ухода с российского рынка рассматривает возможность передачи своей доли в АвтоВАЗе местному инвестору.