Канадская Kinross Gold захотела продать все свои активы в России

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Российские банки активно готовятся к внедрению приложения СБПэй на базе Системы быстрых платежей Банка России. Предполагается, что оно сможет стать альтернативой сервисам ApplePay и GooglePay, которые из-за санкций стали недоступны для россиян. Большинство банков готово запустить возможность оплаты через это приложение уже с 1 апреля — дня, когда, согласно указанию регулятора, использование приложения становится обязательным для банков - участников СБП. Об этом сообщает РИА Новости.

Московский кредитный банк планирует до 1 апреля реализовать СБПэй для своих клиентов. Сервис является аналогом популярных платёжных кошельков, которые до недавнего времени работали в России. Только вместо карт в СБПэй...