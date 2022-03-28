Канадская Calfrac Well Services объявила о приостановке инвестиций в РФ

Канадская нефтесервисная компания Calfrac Well Services объявила о приостановке всех инвестиций в РФ. Такое решение принято на фоне спецоперации на Украине. Сответствующее заявление размещено на сайте компании.

Calfrac Well Services объявляет о приостановке любых инвестиций в Российской Федерации, так как компания выполняет свои договорные обязательства в строгом соответствии со всеми применимыми законами и санкциями, — говорится в сообщении компании.

В компании пояснили, что причиной, по которой были отменены все планируемые поставки оборудования и запасных частей в Россию стала спецоперация на Украине.

Ранее о приостановке инвестиций для деятельности в России уже объявили нефтесервисные компании Weatherford International, Schlumberger, Halliburton и Baker Hughes.

Также стало известно, что британский нефтяной гигант British Petroleum больше не будет покупать у России нефть и газ. Своё решение компания объясняет ситуацией на Украине. Об аналогичном решении заявили представители концерна Shell.