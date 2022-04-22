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Экономика

Канада отказалась сесть за один стол с Россией на G20

14:13, 23 апреля 2022
Канада отказалась сесть за один стол с Россией на G20 Фото: pixabay.com
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Министр финансов Канады Христя Фриланд заявила, что Канада не согласна с участием России в саммите G20. Она уверена, что группа неэффективна, пока РФ остается её членом, передаёт Reuters.

G20 не может эффективно функционировать с Россией за столом переговоров. Ей нет места за столом стран, которые объединились для поддержания глобального экономического процветания. Россия не может быть браконьером и егерем одновременно, заявила Фриланд.

Разногласия по поводу присутствия России на встречах демонстрировались всю неделю. Представители США, Канады, Великобритании и другие западные страны покидали зал вовремя выступления российских спикеров. 

Принимающая сторона в 2022 году Индонезия. Её министр финансов Сри Мульяни Индравати направила России приглашение. Президент РФ Владимир Путин пока не принял решение об участии в саммите G20.

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