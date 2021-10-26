Канада и США потеснили Россию в поставках угля в Китай

Российские компании, продающие уголь в Китай, обошли поставщики из США и Канады. По данным китайской таможенной статистики, за девять месяцев текущего года импорт из стран Североамериканского континента вырос, у США он повысился на 870,6%, у Канады на 92%, сообщает «Коммерсант». Что касается России, рост не превысил отметки в 77,4%.

За данный период поставки составили соответственно в первом случае 7,2 млн тонн, а у Канады — 6,6 млн тонн. Отечественные компании продали до 7,7 млн тонн топлива. Ситуация с коксующимся углём ещё более серьёзная, здесь США смогли оттеснить Россию даже в одиночку — 1,46 млн тонн против российских 927 тысяч. Примечательно, что такой прогресс произошёл всего за один год, ранее американские компании вообще не продавали этот вид угля в Китай.

Заокеанские компании получили возможность занять эту нишу рынка после того, как китайские власти ввели неофициальный запрет на закупки угля в Австралии. С ней Пекин ведёт торговую войну. В итоге австралийские поставщики вынуждены были искать новые рынки сбыта, сейчас топливо идёт в Японию, Южную Корею, Индию и Вьетнам.

По данным издания, стать более серьёзным партнёром России помешала общая ситуация с инфраструктурой, в частности, такие проблемы, как недостаток транспортных мощностей. Это привело к снижению скорости поставок, а вот у североамериканских компаний с этим трудностей не возникло. Несмотря на банкротство ряда фирм, связанных с падением цен на уголь, в странах сохранилась портовая инфраструктура, дающая возможность увеличивать поставки.

По словам президента России Владимира Путина, Россия сегодня не может обеспечить увеличение поставок, так как пропускная способность железных дорог на Дальнем Востоке небольшая, транспортные сети не модернизированы.

На фоне дефицита природного газа растёт спрос на иные энергоресурсы, в том числе и на уголь. Это в первую очередь относится к странам Азии, где цены на этот вид топлива растут очень быстро и уже достигают рекордных показателей в $200 за тонну,.

Ранее аналитик сообщил, что цены на уголь останутся высокими до марта 2022 года. Но экспорт угля из России в этом году вырастет лишь на 6%, что не даст возможности стране стать лидирующим игроком на рынке.