«Каменный век»: в ГД рассказали о бесправии мигрантов на стройках России

Строительная сфера в России «пока ещё отсталая, зачастую на уровне каменного века», заявила NEWS.ru депутат Госдумы (ГД), зампредседателя парламентского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, комментируя слова вице-мэра Москвы Андрея Бочкарёва о возможном отказе столицы от мигрантов на стройках. Собеседница добавила, что мигранты зачастую бесправны в отношениях с нанимателем, не знают законов РФ и не могут отстаивать свои права.

Сфера пока ещё отсталая, зачастую на уровне каменного века. Приезжают те же самые мигранты. Они, к сожалению, не являются специалистами, способны выполнять чёрную работу, но работать на современном уровне они не в состоянии. Надо, конечно, граждан России, которым тоже негде работать в регионах, предлагать эту работу, — заявила Разворотнева.

Она отметила, что набирать граждан РФ для работы на стройки должны не «шабашники за копейки, чтобы потом эти же копейки им не платить». Нужно всё делать легально, «через государственные кадровые агентства, с соблюдением основ охраны труда».

Депутат добавила, что зарплату на столичной стройке — 50–80 тысяч рублей — те же мигранты не всегда получают из-за возможных посредников, у которых оседает часть средств. Кроме того, Разворотнева призвала помнить об условиях проживания и продолжительности рабочей смены за эти деньги.

Если это будут легальные белые договоры, так за 80 тысяч рублей вполне наши соотечественники пойдут работать. С дворниками в Москве та же история, в столице легально дворник до 50–60 тысяч получает. Как-то сильно сомневаюсь, что если эти деньги платить по договору, то мы не найдём людей из соседних регионов, если им предоставить ещё жильё, — добавила Разворотнева.

По её словам, сейчас профессия строитель в РФ «не самая презираемая», однако вопрос в том, с чем сравнивать.

Если сравнивать с тем же ЖКХ, абсолютно не престижным, про которое вспоминают только когда что-то случилось, строители сейчас на подъёме. Есть национальные проекты, огромное внимание правительства, министерства уделяют внимание стройке, удешевлению строительства, повышению качества строительства, себестоимость пытаются реально снизить. Сократили в два раза все разрешительные процедуры. Строят много, спрос есть. Серьёзных проблем с престижем, может быть, и нет, — рассказала Разворотнева.

Она подчеркнула, что у Москвы есть хорошие шансы отказаться от труда мигрантов на стройках, так как в данной области есть постоянный спрос.

Вице-мэр Москвы Андрей Бочкарёв ранее сообщил, что власти готовят план решения кадрового кризиса на стройках. Он включает в себя отказ от использования труда мигрантов и рационализацию труда, позволяющую повысить производительность. Бочкарёв заявил, что в связи с масштабами строительства по программе реновации столице не хватает рабочих и инженеров. Он оценивает недостаток трудовых ресурсов около 40%. По словам вице-мэра, многие мигранты разъехались за время пандемии — из 120 тысяч человек осталось только 40 тысяч.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что процедура ввоза в Россию трудовых мигрантов для работы на стройках может быть упрощена. В свою очередь глава «Мираторга» Виктор Линник предложил способ поднять зарплаты россиянам, сократив квоты на ввоз иностранной рабочей силы. По словам Линника, присутствие в России мигрантов обесценивает стоимость рабочей силы настолько, что россияне не могут выжить на существующие зарплаты.